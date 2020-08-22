«Едем в Минск - для того, чтобы показать нашу силу и солидарность» 2 22.08.2020, 10:08

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Фото: Наша Нiва

На выходных в столица будет праздник свободы.

«Мы собираемся на улицах и площадях в наших городах против всей несправедливости, которая исходит из-за закрытых дверей кабинетов начальников, - пишет читатель телеграм-канала «Баста!». - День за днем пытаемся выкорчевать эту прогнившую стабильность.

Нужно давить дальше и всем вместе. «И если мы надавим вдвоем, то стены рухнут рухнут». Мы уже начали, а это значит это что большая часть для достижения уже сделана. В Украине люди собирались по выходным и делали огромные марши. Режим у них ушел, пусть для этого и приходилось выходить не один месяц.

Мы едем в Минск - для того, чтобы показать нашу силу и солидарность. На выходных в столица будет праздник свободы».

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