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Reuters: США направят в Москву и Вильнюс высокопоставленного дипломата

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  • 22.08.2020, 10:10
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Reuters: США направят в Москву и Вильнюс высокопоставленного дипломата

Цель предполагаемой поездки: обсуждение ситуации в Беларуси.

Высокопоставленный представитель Госдепартамента США в ближайшем будущем посетит Россию и Литву: предметом переговоров будет ситуация в Беларуси. Об этом сообщило агентство Reuters (перевод - «Голос Америки»).

Согласно Reuters, в Европу отправится заместитель госсекретаря США Стивен Бегун.

Бывший высокопоставленный сотрудник Госдепартамента США, сообщил, что Бегун побывает в Москве и Вильнюсе. Другой источник указал, что Бегун направится в Москву, чтобы не допустить российского вмешательства.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео предупредил Россию о недопустимости вмешательства в дела Беларуси.


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