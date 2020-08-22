Reuters: США направят в Москву и Вильнюс высокопоставленного дипломата 2 22.08.2020, 10:10

4,140

Цель предполагаемой поездки: обсуждение ситуации в Беларуси.

Высокопоставленный представитель Госдепартамента США в ближайшем будущем посетит Россию и Литву: предметом переговоров будет ситуация в Беларуси. Об этом сообщило агентство Reuters (перевод - «Голос Америки»).

Согласно Reuters, в Европу отправится заместитель госсекретаря США Стивен Бегун.

Бывший высокопоставленный сотрудник Госдепартамента США, сообщил, что Бегун побывает в Москве и Вильнюсе. Другой источник указал, что Бегун направится в Москву, чтобы не допустить российского вмешательства.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео предупредил Россию о недопустимости вмешательства в дела Беларуси.