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Прошедшая неделя покажется таракану цветочками

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  • 22.08.2020, 10:22
  • 7,391
Прошедшая неделя покажется таракану цветочками
Фото: euroradio.fm

На выходных должен быть пик протестов.

- Аппетит приходит во время еды, мне мама так в детстве говорила, когда я не ел, - пишет телеграм-каналу «Баста» читатель. - Мне кажется, что так происходит и со свободой. Мы всё не могли начать ее использовать, «есть», а когда начали, проснулся аппетит к ней, причем такой, что хочется ещё и ещё.

Я понял это вчера, возле памятника Ленину, когда стоял в толпе и махал фонариком пел песню, которая была просто везде, ее пели все!

Скажите, что теперь меня удержит дома? Это такой эндорфин, такое чувство, такое единение! Мы уже никогда не сможем забыть это.

На выходных должен быть пик протестов. Прошедшая неделя покажется Саше-таракану цветочками.

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