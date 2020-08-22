Немецкие специалисты объяснили, как снизить риск заражения коронавирусом 4 22.08.2020, 10:34

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Ученые протестировали восемь разных средств.

Регулярное использование жидкостей для полоскания полости рта может быть эффективным средством для снижения риска передачи коронавирусной инфекции нового типа. К такому выводу пришли ученые из Германии.

Представители исследовательской группы молекулярной и медицинской вирусологии Рурского университета в Бохуме, а также исследователи из Йены, Бремена, Ульма, Нюрнберга и Дуйсбурга-Эссена, выяснили, что жидкости для полоскания полости рта эффективно "выводят из строя" частицы SARS-CoV-2. Ученые подтвердили это по итогам опытов с жидкостями для полоскания разных производителей.

"Мы протестировали восемь таких средств. Речь идет о жидкостях с разными ингредиентами, которые можно приобрести в немецких аптеках. Тесты, в ходе которых мы смешивали жидкости с вирусными частицами и встряхивали смесь в течение тридцати секунд, имитируя полоскание рта, показали, что таким образом можно деактивировать большое число частиц SARS-CoV-2. Если "полоскание" производилось три раза подряд, то содержание вируса в смеси снижалось до той степени, при которой его было практически невозможно обнаружить", — рассказывают авторы исследования.

Ученые подчеркивают, что средства для полоскания полости рта не могут подавить производство вирусных частиц в клетках. Но при помощи полоскания можно снизить вирусную нагрузку в полости рта и горле, что может быть эффективной профилактикой заражения.