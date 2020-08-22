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Немецкие специалисты объяснили, как снизить риск заражения коронавирусом

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  • 22.08.2020, 10:34
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Немецкие специалисты объяснили, как снизить риск заражения коронавирусом

Ученые протестировали восемь разных средств.

Регулярное использование жидкостей для полоскания полости рта может быть эффективным средством для снижения риска передачи коронавирусной инфекции нового типа. К такому выводу пришли ученые из Германии.

Представители исследовательской группы молекулярной и медицинской вирусологии Рурского университета в Бохуме, а также исследователи из Йены, Бремена, Ульма, Нюрнберга и Дуйсбурга-Эссена, выяснили, что жидкости для полоскания полости рта эффективно "выводят из строя" частицы SARS-CoV-2. Ученые подтвердили это по итогам опытов с жидкостями для полоскания разных производителей.

"Мы протестировали восемь таких средств. Речь идет о жидкостях с разными ингредиентами, которые можно приобрести в немецких аптеках. Тесты, в ходе которых мы смешивали жидкости с вирусными частицами и встряхивали смесь в течение тридцати секунд, имитируя полоскание рта, показали, что таким образом можно деактивировать большое число частиц SARS-CoV-2. Если "полоскание" производилось три раза подряд, то содержание вируса в смеси снижалось до той степени, при которой его было практически невозможно обнаружить", — рассказывают авторы исследования.

Ученые подчеркивают, что средства для полоскания полости рта не могут подавить производство вирусных частиц в клетках. Но при помощи полоскания можно снизить вирусную нагрузку в полости рта и горле, что может быть эффективной профилактикой заражения.


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