«Я выхожу на протест за своих детей, чтобы они жили в свободной и мирной Беларуси»
- 22.08.2020, 10:51
- 2,441
Как в Глубоком люди ежедневно выходят на цепи солидарности и акции протеста.
Очередные цепи солидарности и вечерний митинг протеста произошли в пятницу в Глубоком. Их проводят жители города в обед и вечером после работы, передает «Радыё Рацыя».
Смелые жители Глубокого продолжают стоять до конца и выражать властям свое недовольство тем, что происходит в стране.
Вот, что говорят жители города:
- Мы протестуем против происходящего в стране - произвола властей, насилия над белорусским народом. Поэтому каждый белорус должен выходить и быть солидарным только с народом.
- Я стою в цепях солидарности против зверств ОМОНа и против ужасных фальсификаций на выборах.
- Нам плюнули в лицо всем, всей Беларуси. Лукашенко не набрал 80%. Не знаю, кто за него вообще голосовал.
- Я вышла за своих детей, чтобы они жили в свободной и мирной Беларуси, чтобы на них не нападали с дубинками, чтобы их не пытали в тюрьмах. Чтобы они жили свободно и мирно. Мы не за войну, мы за мир и за свободную Беларусь!
Напомним, независимые телеграм-каналы призвали выйти в воскресенье, 23 августа, на Марш новой Беларуси.