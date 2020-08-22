«Я выхожу на протест за своих детей, чтобы они жили в свободной и мирной Беларуси» 22.08.2020, 10:51

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Фото: Радыё Рацыя

Как в Глубоком люди ежедневно выходят на цепи солидарности и акции протеста.

Очередные цепи солидарности и вечерний митинг протеста произошли в пятницу в Глубоком. Их проводят жители города в обед и вечером после работы, передает «Радыё Рацыя».

Смелые жители Глубокого продолжают стоять до конца и выражать властям свое недовольство тем, что происходит в стране.

Фото: Радыё Рацыя

Вот, что говорят жители города:

- Мы протестуем против происходящего в стране - произвола властей, насилия над белорусским народом. Поэтому каждый белорус должен выходить и быть солидарным только с народом.

Фото: Радыё Рацыя

- Я стою в цепях солидарности против зверств ОМОНа и против ужасных фальсификаций на выборах.

- Нам плюнули в лицо всем, всей Беларуси. Лукашенко не набрал 80%. Не знаю, кто за него вообще голосовал.

Фото: Радыё Рацыя

- Я вышла за своих детей, чтобы они жили в свободной и мирной Беларуси, чтобы на них не нападали с дубинками, чтобы их не пытали в тюрьмах. Чтобы они жили свободно и мирно. Мы не за войну, мы за мир и за свободную Беларусь!

Напомним, независимые телеграм-каналы призвали выйти в воскресенье, 23 августа, на Марш новой Беларуси.

Фото: Радыё Рацыя

Фото: Радыё Рацыя