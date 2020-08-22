Автобусный парк в Гродно отказался признавать Лукашенко президентом

Автобусный парк в Гродно отказался признавать Лукашенко президентом12
- 22.08.2020, 10:44
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Водители потребовали новых прозрачных выборов.
Коллектив ОАО « Автобусный парк Гродно» отказался признавать Лукашенко президентом и потребовал аннулирования официальных результатов выборов.
Работники автопарка направили в администрацию города свои претензии. Водители требуют проведения новых прозрачных выборов, освобождения политзаключенных, прекращения насилия со стороны силовиков, сообщает телеграм-канал «Реальная Беларусь».