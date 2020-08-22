Автобусный парк в Гродно отказался признавать Лукашенко президентом 12 22.08.2020, 10:44

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Иллюстрационное фото: tut.by

Водители потребовали новых прозрачных выборов.

Коллектив ОАО « Автобусный парк Гродно» отказался признавать Лукашенко президентом и потребовал аннулирования официальных результатов выборов.

Работники автопарка направили в администрацию города свои претензии. Водители требуют проведения новых прозрачных выборов, освобождения политзаключенных, прекращения насилия со стороны силовиков, сообщает телеграм-канал «Реальная Беларусь».