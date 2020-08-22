Рабочий МЗКТ: Ждем коллег завтра на площади Независимости в 14:00 22.08.2020, 11:06

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Место встречи изменить нельзя.

- Мы решили, что будет у нас итальянская забастовка, будем работать по технологическому процессу, - пишет телеграм-каналу «Баста» работник одного из цехов МЗКТ. - Так получилось втянуть в протест большее количество людей.

И тут началось. Начальство в шоке, но сделать ни чего не может. Работа стоит, а у нас есть силы, чтобы вечером выйти в центр Минска. Мы были с вами каждый день, родные! Спасибо за поддержку, спасибо, что "МЗКТ!" звучало наравне с названиями других заводов каждый день.

Сначала нам пытались угрожать, мол зарплата ваша упадет. На это мы ответили, что зарплаты и так уже упали донельзя, а отчеты о "перевыполненных планах" начальники и так рисуют от балды. Справятся и сейчас.

К концу недели на начальство жалко было смотреть. Ещё немного и они сами станут рядом с нами.

Инженер-системотехник, который еще во вторник нас гнобил и плакался, в пятницу в сердцах сказал "Лучше вы бы бастовали".

Ага, значит мы на верном пути. Сегодня в 19.00 - как обычно, на площади Независимости. Место встречи изменить нельзя. Завтра - там-же в 14.00. Ждем коллег!

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