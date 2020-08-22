Bloomberg: Кремль рассматривает варианты без Лукашенко

Bloomberg: Кремль рассматривает варианты без Лукашенко10
- 22.08.2020, 11:34
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Руководство РФ просчитывает ситуацию.
В глазах Кремля Лукашенко уже потерял доверие как партнер, Москва считает его токсичным. Об этом пишет издание Bloomberg в статье «Россия рассматривает жизнь после Лукашенко в Беларуси».
Основные тезисы статьи:
Несмотря на публичную поддержку Путиным Лукашенко, некоторые чиновники Кремля начинают представлять себе жизнь без него.
Россия может получить больше, достигнув взаимопонимания с оппозицией, чем вмешавшись, чтобы поддержать режим и рисковать. Об этом сообщают два источника, приближенных к Путину.
Россия не заинтересована в предотвращении падения Лукашенко, хотя и не будет стремиться его ускорить.
В глазах Кремля Лукашенко уже потерял доверие как партнер, способный выполнять договоры с Москвой, которая считает его токсичным.