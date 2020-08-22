закрыть
22 августа 2020, суббота, 12:44
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Bloomberg: Кремль рассматривает варианты без Лукашенко

10
  • 22.08.2020, 11:34
  • 11,449
Bloomberg: Кремль рассматривает варианты без Лукашенко

Руководство РФ просчитывает ситуацию.

В глазах Кремля Лукашенко уже потерял доверие как партнер, Москва считает его токсичным. Об этом пишет издание Bloomberg в статье «Россия рассматривает жизнь после Лукашенко в Беларуси».

Основные тезисы статьи:

Несмотря на публичную поддержку Путиным Лукашенко, некоторые чиновники Кремля начинают представлять себе жизнь без него.

Россия может получить больше, достигнув взаимопонимания с оппозицией, чем вмешавшись, чтобы поддержать режим и рисковать. Об этом сообщают два источника, приближенных к Путину.

Россия не заинтересована в предотвращении падения Лукашенко, хотя и не будет стремиться его ускорить.

В глазах Кремля Лукашенко уже потерял доверие как партнер, способный выполнять договоры с Москвой, которая считает его токсичным.


популярное за неделю

Мнение

Сегодня главное – отставка Лукашенко
Сегодня главное – отставка Лукашенко Андрей Санников
Саше больше не звоните
Саше больше не звоните Ирина Халип
Приглашаем всю Беларусь в столицу
Приглашаем всю Беларусь в столицу Евгений Афнагель
Таракан упал на спину
Таракан упал на спину Алексей Мельников