Bloomberg: Кремль рассматривает варианты без Лукашенко 10 22.08.2020, 11:34

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Руководство РФ просчитывает ситуацию.

В глазах Кремля Лукашенко уже потерял доверие как партнер, Москва считает его токсичным. Об этом пишет издание Bloomberg в статье «Россия рассматривает жизнь после Лукашенко в Беларуси».

Основные тезисы статьи:

Несмотря на публичную поддержку Путиным Лукашенко, некоторые чиновники Кремля начинают представлять себе жизнь без него.

Россия может получить больше, достигнув взаимопонимания с оппозицией, чем вмешавшись, чтобы поддержать режим и рисковать. Об этом сообщают два источника, приближенных к Путину.

Россия не заинтересована в предотвращении падения Лукашенко, хотя и не будет стремиться его ускорить.

В глазах Кремля Лукашенко уже потерял доверие как партнер, способный выполнять договоры с Москвой, которая считает его токсичным.