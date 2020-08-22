«Хватит финансировать Орду!» 1 22.08.2020, 11:42

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Фото: ТАСС

Как выйти из государственных профсоюзов: пошаговая инструкция.

Граждане Беларуси начали активно выходить из государственной Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ) во главе с Михаилом Ордой, который возглавлял избирательный штаб Лукашенко на президентских выборах, пишет сайт praca-by.info.

Перед многими встал вопрос: как правильно выйти из госпрофсоюзов и присоединиться к независимому профсоюзному движению?

Профсоюз РЭП готов проконсультировать по поводу того, как создать свой независимый профсоюз или вступить уже в существующие независимые профсоюзы. Вот образцы заявлений: о выходе из профсоюза и заявление о прекращении удержания профсоюзных взносов.

КОНТАКТЫ ПРОФСОЮЗА РЭП:

Минск – +375173424651, + 375173484187, +375296324651

Брест – +375336742303

Гомель – +375232335625, + 375296992865

Могилев – +375257650225

Орша – +375297125755, + 3753368440516

Бобруйск +375297469988

Борисов – +375296779537

e-mail profrep@gmail.com https://www.praca-by.info/