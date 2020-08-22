Мать солдата Внутренних войск МВД: Буду стоять на улице с людьми до победы 2 22.08.2020, 12:12

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Слова женщины пробирают до мурашек.

Исповедь матери солдата Внутренних войск МВД опубликовал телеграм-канал "Баста!".

"Уважаемые граждане моей любимой страны, - пишет она. - Я пишу эту исповедь в надежде, что многие из вас поймут меня. Я - мать одного из них, извините, но не знаю как называть теперь тех убийц, одним из которых возможно является и мой горячо любимый сын.

Когда он выбрал свой путь в жизни решив попасть в ВВ МВД, мы с семьей испытали огромную гордость и всячески поддерживали его выбор. Помню те слезы счастья которые лились рекой когда мы слушали как он произносит слова из присяги "клянусь быть преданным своему народу, свято соблюдать Конституцию Республики Беларусь, выполнять требования воинских уставов и приказы командиров и начальников".

Теперь эти приказы являются преступными против своего же народа. Пролито много крови, от которой уже никогда не отмыться. Я каждый день выхожу на улицы, пытаясь рассмотреть в чёрных масках знакомое лицо и посмотреть в глаза ему и его сослуживцам, обнять и умолять остановиться пока не поздно. У меня с ним нет связи, кроме пары коротких и сухих смс. Я каждый день боюсь увидеть его фото или фото его друзей в группе карателей, но понимаю, что наказание за то, что они сделали неизбежно. И отвечать они будут своей головой по закону, за то, что выполняли эти преступные приказы.

Теперь, хочу обратиться к тебе, мой любимый сынок, сыночек, вдруг, ты успеешь прочитать, поймёшь, что пишу я, твоя мама, что ещё не все потеряно. Вдруг что-то перевернётся у тебя в душе, я не верю, что она так почернела.

Я буду стоять на улице с людьми до победы. Я никогда не отмоюсь от этого позора, а смелости наложить на себя руки у меня нет. Поэтому я просто выхожу с народом и стою в первых рядах, чтобы закрыть от тебя и других убийц беззащитных людей. Прости, что была плохой матерью, если ты стал тем, кем являешься сейчас, прощения вам нет и не будет. Да поможет нам всем Бог".

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