Оккупированный Симферополь исчерпал большую часть запасов воды 17 22.08.2020, 13:04

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А вместе с ним - еще 39 городов в Крыму.

Жителей Симферополя и 39 населенных пунктов Симферопольского и Бахчисарайского районов аннексированного Крыма переводят на ограниченный график подачи воды.

Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы переводят на ограниченный график подачи воды, сообщила в Faceboook пресс-служба подконтрольного России так называемого «совета министров Крыма».

Уровень воды в Аянском, Симферопольском и Партизанском водохранилищах упал до критического, сказано в сообщении. По данным "Коммерсанта", в водохранилищах, питающих Симферополь, осталось 20% запасов воды.

Симферопольское и Партизанское водохранилища заполнены на 7 млн м³ каждое вместо необходимых 36 млн и 34 млн м³. В Аянском водохранилище осталось около 2 млн вместо 3,9 млн м³, уточнили оккупанты журналистам.

В "администрации" Симферополя уточнили, что из-за "непростой ситуации" с обеспечением города водой ее подачу ограничат в три этапа.

Первый стартует в ночь с 23-го на 24 августа. Суточный отбор воды снизят до 140 тыс. м³ и отключат горячее водоснабжение. Второй этап: с 31 августа по 7 сентября. Отбор воды уменьшат до 120 тыс. м³ в сутки и введут подачу воды по графику. Третий этап начнется 7 сентября. Подачу воды снизят до 100 тыс. м³ в сутки и будут подавать по часам – утром и вечером.

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию "Крым.Реалии", эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.