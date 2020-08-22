«Толпы рабов бегут, бледнея, пред доблестными гражданами» 9 Алексей Мельников

22.08.2020, 13:16

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Алексей Мельников

Вот и все красно-зеленое, попугайное войско Лукашенко.

Живет в гнилом чреве уходящих диктатур тоска по народной любви. По тому времени, когда диктаторы были молоды, забирали власть, дурманили толпы, им бросали цветы, хлопали, кричали.

Даже и диктаторам (Лукашенко, Путин) несносно понимать (вот она – сила демократии!), что опираешься лишь на дубинки, на жидкие цепи дворцовой стражи. На тех, кто готов бить, стрелять. А массы отныне и навсегда против тебя. Ты – чужак в стране, отщепенец, отрезанный ломоть.

Поэтому нужно диктаторам вколоть себе наркотик – «Спутник V – народная любовь».

И вот в Беларуси Лукашенко и его охвостье угрозами, приказами, за деньги сгоняют имитацию массовой любви.

Из военных частей стройными колоннами катят авто с замазанными номера (страшно и стыдно перед народом) и торчащими из окон флагами во славу Лукашеску. Унылые группки бредут под теми же флагами, которые затем, после акций, сдают в «органы власти». Ничего не понимающие закопченные, небритые личности торчат по краю дороги, сообщая, что наняты за 20 белорусских рублей (украденных Лукашенко у народа Беларуси).

Вот и все красно-зеленое, попугайное войско за Лукашенко.

Согнанные рабы не перевесят массы людей, жаждущих свободы, которая в Беларуси, словно пожар охватывает забастовками и протестами все новые трудовые коллективы.

Унылые группы понурых ополченцев Лукашенко лишь придадут Беларуси новые силы, еще раз доказав – у диктатора нет массовой поддержки.

Давите фашистскую гадину до конца. Крики из Окрестина стынут в наших ушах. И в Беларуси, и в России. Они не смолкнут, пока не будут отомщены.

Алексей Мельников t.me