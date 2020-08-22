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Матеуш Моравецкий: Начатые в Беларуси изменения уже нe остановить

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  • 22.08.2020, 13:27
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Матеуш Моравецкий: Начатые в Беларуси изменения уже нe остановить
Фото: РАР

Премьер-министр Польши дал интервью белорусскому независимому блогеру, известному как NEXTA.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью белорусскому независимому блогеру Степану Путило, известному как NEXTA, выразил мнение, что начатые в Беларуси изменения будут продолжаться. Об этом передает «Радио Польша».

«Я верю в то, что начатые изменения уже на остановить. Они будут нарастать как снежный ком. Эта жажда полной свободы и демократии, жажда быть частью свободных народов, определенно будет толкать белорусский народ вперед – к окончательной победе», - сказал польский премьер.

Правительство Польши приняло пакет помощи «Солидарны с Беларусью», который предусматривает финансовую поддержку пострадавших в ходе протестов и их семей, упрощение их пересечения польско-белорусской границы, а также поддержку белорусских молодежи, неправительственных организаций и независимых СМИ.


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