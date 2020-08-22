Завтра - важный день, который определит судьбу Беларуси 4 22.08.2020, 13:59

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Наша страна стал примером и вдохновением для многих.

Завтра, в воскресенье 23 августа 2020 года в Минске и других городах Беларуси пройдут массовые марши и акции национального протеста против фальсификации результатов президентских выборов в Беларуси и узурпации власти Лукашенко, пишет на «Эхо Москвы» российский общественный деятель и правозащитник Юрий Самодуров.

Все мои мысли и надежды и пожелания добиться отстранения Лукашенко от власти с теми смелыми и мужественными гражданами Беларуси, которые примут участие в этих протестах.

Очень надеюсь, что убийства, ранения и массовые безумные избиения белорусским ОМОНОм и полицейскими участников мирных акций протеста и просто прохожих на улицах , их пытки после задержания, как это было во время предыдущих акций, не будут иметь места 23 августа! Надеюсь, что российского ОМОНа также не будет завтра на улицах городов Беларуси.

Лукашенко, психически не вполне здоровый человек. 26 лет он занимает должность президента и все мы понимаем, что в наше время никто и нигде в Европе и мире не должен и не имеет права столько лет быть президентом и руководить страной, поскольку власть должна обновляться. После фальсификации результатов прошедших выборов Лукашенко не имеет также и юридического права продолжать руководить Беларусью, поэтому Евросоюз и США не признали их результаты . Объявленные ЦИК Беларуси результаты выборов признали только две или три страны, где свободные и честные выборы также не возможны и не проводятся — Россия , Китай.

Мыслями я все последние 10 дней с гражданами Беларуси выступившими против фальсификаций результатов голосования , требующих ухода Лукашенко и проведения новых президентских выборов.

Воскресенье 23 августа станет важным днем, который определит развитие последующих событий в Беларуси.

Беларусь — пример для нас всех и наша надежда.