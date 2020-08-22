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«Я твердо решил, что буду на Марше и позову туда всех, кого смогу. Все - в Минск!»

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  • 22.08.2020, 14:15
  • 4,465
«Я твердо решил, что буду на Марше и позову туда всех, кого смогу. Все - в Минск!»
Фото: tut.by

Если большинство поступит так, то мы очень скоро сбросим таракана.

- Вчера после митинга на Независимости я твердо решил, что буду на Марше и позову туда всех, кого смогу - написал телеграм-каналу «Баста» житель Минска. - С утра засел на телефон и обзвонил просто всех.

Начал с однокурсников по БАТУ, которые разбросаны по всей стране и не только, позвал в Минск.

Я реально могу разместить у себя 10-15 человек, думаю что это того стоит, даже если выходить на протесты придется месяц.

Самое приятное, что поддержали многие идею и приедут, да и не виделись же уже больше 10 лет со многими.

Мне кажется, что если большинство поступит как я, то мы очень скоро сбросим таракана.


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