Виновного в коронавирусной катастрофе в Беларуси Лукашенко назначил «губернатором» Гродненской области

Виновного в коронавирусной катастрофе в Беларуси Лукашенко назначил «губернатором» Гродненской области54
- 22.08.2020, 14:36
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Странное назначение.
В Гродненской области - новый «губернатор», сообщает tut.by. Им стал Владимир Караник, который до настоящего времени руководил Минздравом.
Соответствующую кандидатуру Лукашенко предложил во время встречи в Гродно с «депутатами» областного «совета». Областные «депутаты» проголосовали в поддержку этого назначения.
До этого пост председателя Гродненского областного исполнительного комитета занимал Владимир Кравцов.
Караник считается виновным в коронавирусной катастрофе в Беларуси. По данным независимых экспертов, из-за преступной халатности властей и непринятия должных мер, умерло около 15 тысяч белорусов.