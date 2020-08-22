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Виновного в коронавирусной катастрофе в Беларуси Лукашенко назначил «губернатором» Гродненской области

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  • 22.08.2020, 14:36
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Виновного в коронавирусной катастрофе в Беларуси Лукашенко назначил «губернатором» Гродненской области
Фото: onliner.by

Странное назначение.

В Гродненской области - новый «губернатор», сообщает tut.by. Им стал Владимир Караник, который до настоящего времени руководил Минздравом.

Соответствующую кандидатуру Лукашенко предложил во время встречи в Гродно с «депутатами» областного «совета». Областные «депутаты» проголосовали в поддержку этого назначения.

До этого пост председателя Гродненского областного исполнительного комитета занимал Владимир Кравцов.

Караник считается виновным в коронавирусной катастрофе в Беларуси. По данным независимых экспертов, из-за преступной халатности властей и непринятия должных мер, умерло около 15 тысяч белорусов.


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