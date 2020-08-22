закрыть
22 августа 2020, суббота, 16:04
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Участник акций в Гродно: Мир оказался ярче и интереснее, люди - лучше и надежнее

1
  • 22.08.2020, 14:38
  • 3,759
Участник акций в Гродно: Мир оказался ярче и интереснее, люди - лучше и надежнее

Многие белорусы уже не понимаю, как можно было раньше жить иначе.

- Ежедневные митинги это просто отличнейшая идея, - написал телеграм-каналу «Баста» читатель из Гродно. - Последнюю неделю я получаю такие заряды бодрости духа и оптимизма, что уже не понимаю, как можно было раньше жить иначе.

Нас все-таки угнетал не только таракан, но и мы сами. Мы держали себя взаперти, как тот премудрый пескарь и не видели ничего дальше своей норы.

А мир оказался другим, люди оказались лучше и надежнее, всё ярче и интереснее.

Люди, обязательно участвуйте в таких мероприятиях, это как лекарство от страха быть собой!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

популярное за неделю

Мнение

Национальная мобилизация, все — в Минск
Национальная мобилизация, все — в Минск Вероника Мищенко
Сегодня главное – отставка Лукашенко
Сегодня главное – отставка Лукашенко Андрей Санников
Саше больше не звоните
Саше больше не звоните Ирина Халип
Приглашаем всю Беларусь в столицу
Приглашаем всю Беларусь в столицу Евгений Афнагель