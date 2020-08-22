Участник акций в Гродно: Мир оказался ярче и интереснее, люди - лучше и надежнее 1 22.08.2020, 14:38

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Многие белорусы уже не понимаю, как можно было раньше жить иначе.

- Ежедневные митинги это просто отличнейшая идея, - написал телеграм-каналу «Баста» читатель из Гродно. - Последнюю неделю я получаю такие заряды бодрости духа и оптимизма, что уже не понимаю, как можно было раньше жить иначе.

Нас все-таки угнетал не только таракан, но и мы сами. Мы держали себя взаперти, как тот премудрый пескарь и не видели ничего дальше своей норы.

А мир оказался другим, люди оказались лучше и надежнее, всё ярче и интереснее.

Люди, обязательно участвуйте в таких мероприятиях, это как лекарство от страха быть собой!

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