В Торонто поддержали перемены в Беларуси

В Торонто поддержали перемены в Беларуси2
- 22.08.2020, 14:55
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Завтра по всей Канаде пройдут Марши новой Беларуси.
В Торонто 20 августа в 19:00 белорусы вышли на акции в поддержку Беларуси. Об этом сайту Charter97.org сообщила читательница из Торонто.
Акциями белорусы Торонто хотели привлечь внимание общественности к ситуации в нашей стране: к насилию над мирными гражданами, нарушению всех мысленных прав и свобод человека, а также нелегитимности бывшего «президента».
- Главная задача - рассказать как можно большему количеству людей о преступлениях власти против народа в Беларуси, а также о том, насколько белорусы сильны и серьезны в своих требованиях, - сообщила читательница.
23 августа по всей Канаде пройдут Марши новой Беларуси включая Ванкувер, Торонто, Калгари и другие города.