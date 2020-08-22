В Торонто поддержали перемены в Беларуси 2 22.08.2020, 14:55

1,997

Завтра по всей Канаде пройдут Марши новой Беларуси.

В Торонто 20 августа в 19:00 белорусы вышли на акции в поддержку Беларуси. Об этом сайту Charter97.org сообщила читательница из Торонто.

Акциями белорусы Торонто хотели привлечь внимание общественности к ситуации в нашей стране: к насилию над мирными гражданами, нарушению всех мысленных прав и свобод человека, а также нелегитимности бывшего «президента».

- Главная задача - рассказать как можно большему количеству людей о преступлениях власти против народа в Беларуси, а также о том, насколько белорусы сильны и серьезны в своих требованиях, - сообщила читательница.

23 августа по всей Канаде пройдут Марши новой Беларуси включая Ванкувер, Торонто, Калгари и другие города.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».