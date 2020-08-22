Пять сильных выступлений с протестных трибун 22.08.2020, 15:52

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Фото: gazetaby.com

Мы навсегда запомним эти голоса рабочих.

Когда к протестам начали подключаться целые предприятия, с трибун зазвучали голоса рабочих — недавней опоры правящего режима. Это подборка пяти самых сильных из них, пишет gazetaby.com.

21 августа так и не началась всеобщая забастовка на «Гродножилстрой», многие строители вышли на объекты после шести дней простоя и прессинга со стороны администрации предприятия.

Но выступление работника Генрика Скоморошко многие запомнят надолго. Простой рабочий продемонстрировал уровень ораторского мастерства, которому могут позавидовать многие политики. Приведем фрагмент:

— Весь этот конфликт можно было разрешить тихо, спокойно и мирно. Но они не захотели. Получается, что спровоцировали. Выступление нашего, уже сегодня я не боюсь сказать, бывшего президента о том, что пострадало 120 человек омоновцев… А кто ответит за семь с половиной тысяч людей, убитых морально и покалеченных физически? Кто? За людей, о которых никто не знает, где они?

Юлия Сливко представляет стачком другого гродненского предприятия — «Гроднопромстрой». Вот ее эмоциональное выступление перед работниками:

Представительница стачкома обратилась к гендиректору Алику Вагабову с призывом если не помочь сотрудникам, то хотя бы не мешать им:

— Вы и понятия не имеете, как работать лопатой. Это все делаем мы. Вы за наш счет получили звание почетного строителя. Так имейте уважение!

Ольге Бритиковой есть что терять, но она не оглядывается на свою должность начальника отдела реализации нефтепродуктов на «Нафтане». Ее смелое выступление на встрече «нафтановцев» с главой КГК Иваном Тертелем разлетелось по соцсетям.

Женщина озвучила с трибуны требования своих коллег. Главные из них—отставка Лукашенко и Ермошиной, освобождение политзаключенных и задержанных во время мирных акций, а также прекращение насилия со стороны силовиков.

17 августа на встрече работников второго рудоуправления «Беларуськалия» перед коллегами выступил зампредседателя независимых профсоюзов Александр Мишук. Перед этим шахтеры отказались слушать слова руководителей. Речь профсоюзного лидера звучала под аплодисменты рабочих:

— В нашей стране происходят исторические события. Наше производство важно для всей страны, но принятое решение о забастовке — это следствие, это не мы ее организовали. Первое, что мы увидели, — это фальсификация на выборах. Нас лишили голоса. Ребята, вы многие видели своих избитых и покалеченных знакомых. Все, что мы хотели, чтобы нам вернули наши голоса. Мы не хотели кровопролития, никто из нас не шел с ножами, с палками, мы шли спокойно в своем городе. То, что творилось потом, полный беспредел.

Нельзя не вспомнить и коллективный демарш работников МЗКТ, 17 августа скандировавших Лукашенко в лицо: «Уходи!»