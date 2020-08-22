Нам же всего лишь надо выходить на улицы 22.08.2020, 16:16

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Все на марш!

Нам же всего лишь надо выходить на улицы. Это проще, чем заводская труба за три копейки до конца дней!

«Все на марш! Это проще, чем заводская труба за три копейки до конца дней, и это еще не известно, каким нам Лукашенко сделает пенсионный возраст, если не дай бог останется в своем кресле». - пишет подписчик телеграм-канала «Баста!».

«Нам же всего лишь надо выходить на улицы, самим, ради себя, детей и родителей.

Мы с пацанами идём на марш, потому что это простой и мирный способ сделать что-то для будущего».

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