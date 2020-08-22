Как флагманы белорусской промышленности объявили забастовку 22.08.2020, 16:52

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Фото: tut.by

Лукашенко обратился к рабочим промышленных предприятий, но, кажется, поздно.

В понедельник против действующей власти в Беларуси выступили рабочие крупных промышленных предприятий. Приехавшего к ним Александра Лукашенко они встретили криками «Уходи!», пишет «Независимая газета».

О том, что в понедельник Александр Лукашенко посетит Минский завод колесных тягачей (МЗКТ) и ответит на все вопросы трудовых коллективов, его пресс-служба сообщила еще в субботу. Судя по официальным сообщениям, это должно было снять напряжение в рабочей среде и предотвратить забастовки, которые анонсировались с пятницы. Напомним, что на прошлой неделе свои требования к властям сформулировали рабочие Минского тракторного завода, Белорусского металлургического завода, БелАЗа, «Гродно-Азота». Они требуют отставки Александра Лукашенко, освобождения всех заключенных и проведения новых выборов.

В понедельник, 17 августа, с утра о своих намерениях присоединиться к забастовке заявили такие крупные системообразующие предприятия, как нефтеперерабатывающий «Нафтан» и «Беларуськалий».

Александр Лукашенко впервые не решился ехать по городу к месту своего назначения, а прилетел на заводскую окраину, где находится МЗКТ, на вертолете. Походив по цехам, Лукашенко вышел к рабочим, которые собрались во дворе. Они попытались сказать Лукашенко, что против «кровопролитных перемен», а просто хотели честных выборов, но наблюдателей на участки не допустили. Однако Лукашенко был настроен жестко. «Почему ты этот вопрос задаешь?.. Пункт назови. У тебя есть факты?.. Телефон опусти», – наступал Лукашенко.

Поняв, что диалог не получается, рабочие начали скандировать: «Уходи».

Ближе к обеду стало известно, что к забастовке присоединились МАЗ, «Полимир», планы присоединения начали обсуждать Минский моторный завод, Минский подшипниковый. О том, что остановлена работа шахт, заявил «Беларуськалий», печей – Белорусский металлургический завод. Таким образом, к обеду понедельника забастовкой были охвачены почти все самые крупные предприятия страны.