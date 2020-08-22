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Могилевские энергетики требуют новых выборов

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  • 22.08.2020, 17:00
  • 3,456
Могилевские энергетики требуют новых выборов
Иллюстрационное фото: TASS

Смелых людей в стране становится все больше.

Около 160 сотрудников филиала «Могилевские тепловые сети» РУП «Могилевэнерго» подписали обращение в горисполком, пишет mogilev.online.

В своем обращении энергетики осуждают нарушение прав граждан, не признают результаты выборов, а также настаивают на проведении честных выборов.

Работники предприятия в своем обращении изложили следующие требования:

Доступ к достоверной информации от СМИ;

Наказание силовиков, которые виновны в превышении служебных полномочий;

Освобождение мирных протестующих;

Признание голосования недействительным, а также проведение новых честных выборов.

Также в своем обращении энергетики просят не увольнять работников, которые участвовали в акциях протеста, а сам документ направить в Следственный комитет, Генпрокуратуру, Конституционный суд.


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