Могилевские энергетики требуют новых выборов

Могилевские энергетики требуют новых выборов2
- 22.08.2020, 17:00
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Смелых людей в стране становится все больше.
Около 160 сотрудников филиала «Могилевские тепловые сети» РУП «Могилевэнерго» подписали обращение в горисполком, пишет mogilev.online.
В своем обращении энергетики осуждают нарушение прав граждан, не признают результаты выборов, а также настаивают на проведении честных выборов.
Работники предприятия в своем обращении изложили следующие требования:
Доступ к достоверной информации от СМИ;
Наказание силовиков, которые виновны в превышении служебных полномочий;
Освобождение мирных протестующих;
Признание голосования недействительным, а также проведение новых честных выборов.
Также в своем обращении энергетики просят не увольнять работников, которые участвовали в акциях протеста, а сам документ направить в Следственный комитет, Генпрокуратуру, Конституционный суд.