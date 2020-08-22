Олимпийский чемпион Олег Логвин: Белорусский народ победит 22.08.2020, 17:20

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Олег Логвин

Фото: Белта

Одна из легенд белорусского и советского спорта — завсегдатай акций протеста.

Олег Логвин – топовый белорусский велосипедист. В свое время он брал «золото» Олимпиады и медали чемпионатов мира. Сейчас заслуженный мастер спорта СССР частый гость акций протеста, которые проходят в Минске после президентских выборов. Во время одной из них журналист «Трибуны» Александр Ивулин встретился с 61-летним чемпионом на площади Независимости, чтобы обсудить нынешнюю обстановку в стране, пишет tribuna.com

– Олег Николаевич, почему вы ходите на акции протеста?

– Сегодня я солидарен со своим народом. Сейчас мы стоим возле Красного костела, и звонит колокол. Этот колокол – как знак скорби людям, пострадавшим от произвола властей. Скорблю и выражаю соболезнования тем, у кого пострадали и погибли близкие. Мы видим, что в нашей стране идет самый настоящий геноцид! Он никогда не будет оправдан.

Сейчас нынешняя власть воюет с самыми молодыми представителями своей страны. Она воюет против своего будущего. Уверен, у страны, которая воюет против своего будущего, будущего никогда не будет. Сегодня я поддерживаю людей, которые выходят на улицы. Я долгое время живу в Беларуси и всегда считал себя очень счастливым человеком. Но сейчас хочется плакать от того, что в эти дни перенес наш народ. Правда, когда увидел сплоченность белорусов в такое сложное время, наверное, стал еще счастливее.

Сегодня не буду говорить о том, кто за кого голосовал. Сейчас нужно кричать о том, что произошло. Это увидел весь мир. У меня много друзей, которые живут за границей, и они просто в ужасе от последних событий. Самое печальное, что государственные СМИ скрывают от нас настоящую правду или того хуже – искажают ее. Хочу, чтобы все те, кто показывает происходящее в стране однобоко, однажды проснулись с совестью.

Прихожу на мирные акции протеста вместе со своей семьей. И после этого какие-то люди имеют наглость заявлять, что кто-то приходит сюда ради денег. Это неправда. Это просто бессовестно по отношению к белорусам. Это низко и подло. У меня есть жена, две прекрасных дочери, внук… Вместе с ними ходим на эти мероприятия с открытым сердцем и не ради денег. Я – патриот этой страны. Я прожил здесь 61 год и пытался сделать так, чтобы ее в мире ее узнали только с самой лучшей стороны.

– Что поразило вас на акциях протеста?

– Я увидел, что тут нет никаких кукловодов. Поверьте, если бы они были, то наши доблестные спецсилы тут же их вычислили. Люди приходят на манифестации с улыбками на лицах. Здесь я видел белорусов из разных слоев населения. Поэтому просто не понимаю, как о гражданах своей страны можно высказываться, как минимум, невежливо. С экранов телевизоров этих людей попросту унижают.

– Некоторые сотрудники телевидения увольняются в знак протеста.

– Это поступки нормальных людей, которые поступают по совести. Они выбрали не только свое будущее, но и будущее своих детей и внуков. Знаете, до последних дней я не был зарегистрирован в Telegram, но сейчас стал всесторонне развитым, хоть уже и немолодым мужчиной. Мне надоело смотреть то, что показывают по государственному телевидению. Я был вынужден уйти туда, где говорят о живых людях и показывают их проблемы. Я живу в этой стране и вижу, где говорят правду, а где нагло врут. Поэтому сегодня я выбрал Instagram и Telegram. Сейчас наша страна оказалась в очень тяжелой ситуации, но я все равно верю, что тут победим разум и честность. И никак иначе, это только дело времени.

– После прочтения рассказов людей, побывавших на Окрестина, я не мог уснуть. Какую реакцию фото и видео оттуда вызвали у вас?

– После выборов я очень мало сплю. Нахожусь в подавленном состоянии. Ощущение, будто потерял очень близкого и дорого мне человека. Чувствуется состояние траура, потому что такое издевательства над соотечественниками не может пройти бесследно. Думаю, такое же мироощущение сейчас у каждого человека в нашей стране.

– Вас удивляет, что в отношении силовиков до сих пор не возбудили ни одного уголовного дела?

– Власть сама себе «помогла», когда выдала награды силовикам. Это прямая перепись тех, от кого пострадало огромное количество белорусов. Такие поступки не вызывают никаких эмоций. Только грусть.

– При этом белорусы проявляют невиданную солидарность.

– Члены моей семьи помогали пострадавшим. Дочь вместе с подругами собралась, купила продукты и отвезла их людям. К сожалению, эти люди сегодня могут только пить, а не жевать. У многих выбиты зубы. Много людей находятся в коме или полукоме. Некоторые просто не могут двигаться! Очень порадовало, что возле этого учреждения здравоохранения мы были не одни. Там находилось много народа. Горжусь своими детьми за такой патриотизм и человеческое отношение.

– Вы не выбирались к Окрестина?

– Там я не был. Но мои друзья были на Окрестина и рассказывали просто ужасные истории. Эти зверства нельзя объяснить.

– А можно объяснить «польские флаги в Гродно»?

– Просто кому-то нужно заглянуть в книги по истории и узнать, какой флаг у нас является историческим. Кто-то пытается доказать, что БЧБ – чуть ли не фашистское знамя. Наоборот, это наша глубокая история! Поэтому перед тем, как что-то говорить, нужно хорошенько изучить вопрос.

– Как ваши заграничные друзья реагируют на происходящее в Беларуси?

– Среди моих друзей достаточно уважаемых людей. Есть даже герой России. Но каждый из них реагирует на новости из Беларуси только одним словом. Это слово – ужас. Других комментариев я не слышал. Например, сегодня мне позвонил двукратный олимпийский чемпион Умарас Гинтаутас: «Олег, если что-то нужно, мы готовы помочь». Я же считаю, что сейчас должен остаться в Беларуси. Я горд своим народом, здесь должен жить не только я, но и мои дети.

– Как вы относитесь к забастовкам, которые сейчас случаются по всей стране?

– Это мирный способ отстоять свою позицию, но мы никогда им не пользовались. Сегодня люди имеют право бастовать. И это должно было проходить через профсоюз, но в нашей стране он попросту ручной. Забастовка – это общемировая практика. Не вижу в ней ничего криминального. Сейчас люди хотят, чтобы с ними элементарно считались.

– Но за это им грозят как минимум увольнениями.

– Великий белорусский народ пережил вторую мировую войну. Скажите, почему он должен бояться увольнений? Нам нужно уважать себя и отстаивать свои идеалы. Уважаемые товарищи, мы обязаны думать не только о себе, но и о своем будущем. Наши дети смотрят на нас и берут пример. Если они увидят, что мы ведем себя достойно, они будет поступать точно так же.

– Вы были одним из многих спортсменов, которые оставили подпись под открытом письмом от белорусского спортивного сообщества. Почему решились на этот шаг?

– Сначала я прочитал текст, который был перед этим письмом. Он был составлен очень грамотно. Там говорилось о фальсификации выборов, о давлении на людей, об отставке президента. Я увидел живое и здоровое обращение. Остаться в стороне в такой ситуации – просто аморально. К сожалению, не увидел среди подписавшихся людей, от которых ждал этого. Возможно, они еще не осознают кошмар ситуации.

– Вас удивляет, что среди подписавшихся немного футболистов и хоккеистов?

– Вы не совсем правы. Там хватает представителей этих видов спорта, только среди них нет звезд. Это их право. Главный посыл этого письма – остановить насилие. Лично я против насилия, которое, к сожалению, сегодня есть в нашей стране. Но знаю, что спортсменов запугивают так называемые идеологи. Видите, это относится не только к бастующим, но и к спортсменам. Я могу озвучить только свою гражданскую позицию. Она – как в песне Виктора Цоя: мы ждем перемен. Это нормальное жизненное требование, в котором нет ничего зазорного.

– За все эти дни у вас накопилась усталость?

– Нет никакой усталости. Есть грусть и скорбь, но это временно. Если не пропустить эту ситуацию через себя, не поймешь, какая трагедия случилась в судьбе белорусского народа.

– Самое главное: вы верите в перемены?

– Без веры умирает все. Поверьте, с людьми, которых на улицах белорусских городов становится все больше, воевать бесполезно. Один мой друг сказал: «Если я не прихожу на площадь, то начинаю впадать в депрессию. Мне тяжело. Здесь вижу огромное количество людей и заряжаюсь их энергией». Тем более, требования протестующих абсолютно нормальны. Они говорят о любви к своей земле и своему народу. Где и когда мы могли выразить свою правильную позицию под таким красивым флагом?

Но самое главное – вера в то, что белорусский народ победит. Тут дело времени, но мне бы не хотелось ждать еще пять лет до следующих выборов. Хочется, чтобы перемены наступили гораздо раньше и мирным путем. Хочется, чтобы руководство страны поняло, что бессмысленно воевать против своего же народа.