Лидер Шотландской национальной партии: Режим Лукашенко нужно привлечь к отвественности 1 22.08.2020, 18:22

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Йен Блэкфорд

Фото: Reuters

Йен Блэкфорд призвал Великобританию задействовать против официального Минска механизм санкций наподобие закона Магнитского.

Cостоялся разговор между лидером Шотландской национальной партии Йеном Блэкфордом, лидером гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андреем Санниковым и корреспондентом cайта Charter97.org в Брюсселе Денисом Казакевичем.

В ходе разговора Йен Блэкфорд отметил, что ухудшение ситуации в Беларуси требует немедленного, скоординированного и эффективного ответа со стороны международного сообщества.

«Можно приветствовать слова осуждения со стороны правительства Великобритании, очевидно, что оно должно пойти дальше в привлечении режима к ответственности и в консолидации демократических преобразований в стране.

Широко признано, что выборы, проведенные ранее в этом месяце, не были ни свободными, ни справедливыми, и поэтому их результаты не могут быть признаны достоверными. Растущее беспокойство вызывает реакция нелегитимного режима Александра Лукашенко в отношении мирных продемократических протестующих — с тревожными сообщениями об арестах и пытках, закрытии свободных СМИ, преследованиях журналистов и даже об убийствах людей представителями власти.

Я обратился к премьер-министру с просьбой изучить этот вопрос и принять санкции, подобные тем, что предусмотрены законом Магнитского в отношении белорусских чиновников, ответственных за манипулирование выборами и отдачу приказов или совершение нарушений в области прав человека.

Правительство Великобритании должно продемонстрировать лидерство в приверженности делу защиты прав человека. Введение адресных санкций, подобных тем, которые были объявлены ЕС в последние несколько дней, станет убедительным сигналом того, что фальсификация на выборах и насилие в отношении протестующих недопустимы», — заявил Йен Блэкфорд.