Ты и есть Кастусь Калиновский! 22.08.2020, 18:46

Общая победа - это личный вклад каждого.

Тебе нужен Кастусь Калиновский, который поведёт тебя за собой? Ты и есть Кастусь Калиновский!

«Среди нас, сторонников перемен, очень много тех, кто все еще надеется, что власть поменяется без их участия. Так вот, нет, - пишет минчанин в телеграм-канал «Баста!». - Общая победа - это личный вклад каждого.

Тебе нужен Кастусь Калиновский, который поведёт тебя за собой? Ты и есть Кастусь Калиновский!

Нам всем есть, что терять. У всех дети, ипотеки, счета. Хватит бояться угроз. Многие, кого сгоняли на провластные митинги, думали, когда же закончится эта обязаловка. Так вот она закончится, когда ты научишься говорить «нет».

Не надо выдумывать никаких причин и брать отпуска за свой счёт. Просто твёрдое «нет».

Тебя не могут уволить просто так. Обычно мы сами пишем заявление по собственному желанию или по соглашению сторон под давлением. Что мешает сказать «нет, я ничего не нарушил, и ничего подписывать не буду».

Ещё советую всем, кто боится увольнения, почитать Трудовой кодекс. Часто давление строится на том, что люди юридически не подкованы. Знай свои права и помни, что много людей сейчас готовы оказать любую поддержку именно тебе».

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