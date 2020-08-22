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Открытое письмо белорусских спортсменов за честные выборы включено в архив библиотеки Гарварда

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  • 22.08.2020, 18:49
  • 3,592
Открытое письмо белорусских спортсменов за честные выборы включено в архив библиотеки Гарварда

Свои подписи оставили уже более 300 спортсменов и работников сферы.

Страница pressball.by, на которой размещено открытое письмо спортсменов и работников отрасли против насилия и в поддержку проведения честных выборов в Беларуси, включена в онлайн-архив "Беларусь-2020" библиотеки Гарварда — одного из самых престижных университетов мира.

Архив — это инициатива, разработанная отделом обеих Америк, Европы и Океании, который отвечает за сборник материалов по гуманитарным и социальным наукам в Гарварде. Проект направлен на сохранение веб-сайтов, принадлежащих частным лицам и организациям в Беларуси и других странах, чтобы обеспечить постоянный доступ к важному контенту, который они содержат, для исследователей и ученых, говорится в письме от имени университета, которое пришло в редакцию pressball.by.


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