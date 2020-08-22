Активист «Европейской Беларуси» Андрей Шарендо вышел на свободу 1 22.08.2020, 19:33

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Андрей Шарендо

Фото: «Наша Ніва»

Об этом сказали на митинге на площади Независимости.

На митинге объявили, что только что вышел на свободу брестский координатор «Европейской Беларуси» Андрей Шарендо. Он провел за решеткой почти месяц, пишет телеграм-канал «Баста!».

«Мы добились освобождения многих наших товарищей. Добьемся освобождения всех! День, когда из тюрем выйдут Сергей Тихановский, Виктор Бабарико, Николай Статкевич, Павел Северинец и другие - близок. Главное - не останавливаться. И стены тюрем обязательно рухнут!» - сказала ведущая митинга, видеоблогер Полина Зыль.