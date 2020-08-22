Каждый день — и до победы! (Онлайн) 11 22.08.2020, 19:39

9,243

Беларусь выходит на главные площади.

Бессрочные акции протеста и Общенациональная забастовка в Беларуси продолжается. В 14-день протестов белорусы начали Марш на Минск, а в регионах собираются на главных площадях. В столице люди традиционно собираются на площади Независимости.

Сайт Сharter97.org ведет онлайн-трансляцию событий 14-го дня белорусской революции.

21:23 Свобода! Равенство! Братство! На митинге в Минске выступил гость из Франции.

«Борьба с диктатурой, не знает границ. Уверен, что вслед за Беларусью свобода придет и в другие страны СНГ», - сказал он.

В ответ по предложению ведущего митинга люди стали скандировать Liberte! Égalite!, Fraternite! (Свобода! Равенство! Братство! - девиз Франции).

21:18 На Минск едут со всех концов в Беларуси. Завтра на Марше будет круто!

21:12 Площадь Независимости в Минске прямо сейчас.

21:08 Старый добрый лозунг, постоянно звучавший на акциях протеста в Беларуси - «Беларусь - в Европу, Лукашенко - в ж...пу!»

20:53 Тем временем на Независимости минчане традиционно поют «Тры чарапахi». Споем завтра на Марше сотнями тысяч голосов?

20:49 Немного юмора. Литовский бренд обуви выпустил кеды в бело-красную полоску в знак поддержки народу Беларуси, сделав такой вот забавный пост в Инстаграм.

Перевод текста:

- Были времена (и слава Богу, что они были), когда Инкарюкасами (название бренда) мы пинали танки оккупантов. Желаем сил выгнать прочь диктатуру и вечной свободы соседям

20:39 На площади Независимости люди танцуют белорусские народные танцы.

20:35 В Ошмянах люди также вышли на центральную площадь.

20:32 На площади Независимости в Минске появилась Мария Колесникова, представитель штаба Светланы Тихановской. Один из выступающих напомнил участникам митинга, что она ранее выступала против введения санкций в отношении Лукашенко.

В ответ люди стали громко скандировать «Санкции! Санкции!»

20:27 На площади Независимости уже около пяти тысяч человек.

20:26 БЧБ байкеры в Бресте!

20:22 Оригинальные плакаты на митинге в Молодечно. Белорусы креативят.

20:16 Не обошлось без лозунга «Лукашенко в автозак!»

20:09 Красивая площадь и свободные минчане! Завтра на Марше будет аншлаг.

20:07 Гродно! Так выглядит акция свободных людей, а не согнанная массовка.

20:06 Могилев сегодня также солидарен!

20:05 Жодино также сегодня на площади!

20:02 Площадь Независимости скандирует: «Забастовка!»

20:00 Бобруйск держит марку!

19:56 Свободные люди Бреста идут по центру города.

19:43 Колонна велосепидистов приехала поддержать площадь Независимости.