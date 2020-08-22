Наталья Радина: За нашу и вашу свободу! 7 22.08.2020, 19:57

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Наталья Радина

Власти должны немедленно разблокировать независимые сайты.

Об этом главный редактор сайта Сharter97.org Наталья Радина написала в «Фейсбуке»:

- Более двух лет назад, когда в Беларуси заблокировали «Хартию-97», я предупреждала надеющихся отсидеться в сторонке и называющих нас «радикалами, которым так и надо», что власть не остановится и они будут следующими, несмотря на всю свою осторожность и перестраховку. Реальность превзошла все мои ожидания. Заблокированы более 70 сайтов — все живое и хоть сколько критичное в отношении режима.

Неделю назад я обращалась к участникам протестов в Беларуси с просьбой требовать, в том числе, разблокировки «Хартии-97». Сейчас же нам всем, независимым журналистам Беларуси, необходимо призывать участников завтрашнего большого Марша в Минске выйти, в том числе, с лозунгами о прекращении политической цензуры в отношении медиа. Мы должны защищать друг друга. Поодиночке не выживем.

За нашу и вашу свободу!