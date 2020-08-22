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Белорусские футболисты запустили флешмоб перемен

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  • 22.08.2020, 20:13
  • 3,974
Белорусские футболисты запустили флешмоб перемен

Игроки празднуют свои голы понятными всем жестами.

В эти дни в Беларуси проходят мирные акции солидарности и 22-й тур чемпионата Беларуси по футболу. Во время которого некоторые белорусские футболисты, празднуя гол, поднимают вверх обе руки, одна из которых сжата в кулак, а вторая показывает знак «V», передает tut.by.

Сегодня в Городее так поступил нападающий «Руха» Олег Никифоренко, забивший в ворота местного «сахарного» клуба.

Видео этого момента:

А вчера так праздновал взятие ворот форвард «Ислочи» Николай Януш, оформивший дубль в ворота «Шахтера».


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