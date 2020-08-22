Литовский бренд обуви выпустил кеды для протестующих белорусов 22.08.2020, 21:08

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«Желаем сил выгнать прочь диктатуру и вечной свободы соседям».

Литовский бренд обуви выпустил кеды в бело-красную полоску в знак поддержки народу Беларуси, сделав такой вот забавный пост в Инстаграм, пишет телеграм-канал «Усы Лукашенко».

Перевод текста:

«Были времена (и слава Богу, что они были), когда Инкарюкасами (название бренда) мы пинали танки оккупантов. Желаем сил выгнать прочь диктатуру и вечной свободы соседям».