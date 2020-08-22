23 августа. Марш новой Беларуси

23 августа. Марш новой Беларуси3
- 22.08.2020, 21:36
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Воскресенье, 23 августа, Минск, 14.00.
В воскресенье, 23 августа, белорусы выйдут на Марш новой Беларуси. На Марш в Минск планируют приехать белорусы из разных уголков нашей страны.
На прошлом Марше были выдвинуты три простых народных требования:
Немедленная свобода всем задержанным и политзаключенным
Уход Лукашенко
Правосудие над виновными в убийствах и пытках
ВОСКРЕСЕНЬЕ
МИНСК, 14.00. ПЛОЩАДЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. Вновь собираем всех своих соседей и идем целыми районами в центр.
ОСТАЛЬНЫЕ ГОРОДА. Рабочие и все-все-все. МЫ ВАС БУДЕМ ЖДАТЬ НА МАРШ! Организуйтесь с самого утра и организованными автоколоннами выдвигайтесь на Минск! В ближайшие дни мы постараемся сделать все, чтобы помочь с организацией движения.
ПОРА БРАТЬ ЖИЗНЬ СТРАНЫ В НАШИ РУКИ!
Напомним, в прошедшее воскресенье прошла самая массовая акция в истории нашей страны. Белорусы пели песни, танцевали, несли огромные национальные флаги.