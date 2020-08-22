23 августа. Марш новой Беларуси 3 22.08.2020, 21:36

2,890

Воскресенье, 23 августа, Минск, 14.00.

В воскресенье, 23 августа, белорусы выйдут на Марш новой Беларуси. На Марш в Минск планируют приехать белорусы из разных уголков нашей страны.

На прошлом Марше были выдвинуты три простых народных требования:

Немедленная свобода всем задержанным и политзаключенным

Уход Лукашенко

Правосудие над виновными в убийствах и пытках

ВОСКРЕСЕНЬЕ

МИНСК, 14.00. ПЛОЩАДЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. Вновь собираем всех своих соседей и идем целыми районами в центр.

ОСТАЛЬНЫЕ ГОРОДА. Рабочие и все-все-все. МЫ ВАС БУДЕМ ЖДАТЬ НА МАРШ! Организуйтесь с самого утра и организованными автоколоннами выдвигайтесь на Минск! В ближайшие дни мы постараемся сделать все, чтобы помочь с организацией движения.

ПОРА БРАТЬ ЖИЗНЬ СТРАНЫ В НАШИ РУКИ!

Напомним, в прошедшее воскресенье прошла самая массовая акция в истории нашей страны. Белорусы пели песни, танцевали, несли огромные национальные флаги.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: «Наша Ніва»

Фото: «Наша Ніва»