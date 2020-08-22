Для всех греков вакцина от COVID-19 будет бесплатной 22.08.2020, 21:47

Об этом заявил премьер-министр Греции.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис отметил, что вакцина от коронавируса будет бесплатной для всех греков сразу, как только станет доступной, сообщает Kathimernini.

"Я хочу дать четкое понимание, что вакцина будет доступна для всех граждан Греции. Мы еще не знаем, будет ли это одна доза или больше. Мы не знаем, когда она будет у нас. Но надеемся, что будет раньше, чем позже", - сказал глава греческого правительства.

Мицотакис добавил, что защитные маски бесплатно будут распространяться среди учеников и учителей с начала нового учебного года.