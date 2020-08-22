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Завтра вся Беларусь встретится в Минске

  • 22.08.2020, 22:05
  • 6,054
Завтра вся Беларусь встретится в Минске

Воскресенье, 23 августа, Минск, 14.00.

На митинге на площади Независимости напомнили о Марше новой Беларуси, который пройдет завтра. Он начнется в 14.00 на площади Независимости в Минске, но люди будут собираться в своих спальных районах и оттуда организованно идти в центр.

«Минчане и гости нашего любимого города, - сказал ведущий митинга. - Завтра мы покажем свою силу и солидарность. Встречаемся в своих спальных районах, и вместе идем на эту Площадь.

Точки сбора - станции метро «Пушкинская», «Михалово», «Академия Наук», «Партизанская». Время - 12.30. Собираемся у той станции метро, которая ближе к вам и вместе идем в центр!»

Тем временем в интернете белорусы активно делятся афишей завтрашнего Марша новой Беларуси.


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