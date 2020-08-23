Известный российский актер - белорусам: Желаю вам победы, дорогие друзья! 4 23.08.2020, 8:37

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Андрей Финягин

Видеообращение накануне Марша новой Беларуси.

Известный российский актер Андрей Финягин обратился к белорусам:

«C 9 августа я с замиранием сердца слежу за событиями, которые происходят в вашей стране и нет слов, чтобы передать то восхищение, которое я испытываю к вам сейчас.

Я очень люблю Беларусь, люблю Минск. И я вам желаю победы, дорогие друзья. И я вам скажу больше: вы победили!

Когда люди смогли самоорганизоваться и отстоять свое достоинство - это уже победа. И обратно вспять ситуация уже не повернет.

Я восхищен тем, как вы выходите на митинги. И тем, как вы убираете мусор после себя. Вы - невероятны!

Я вам желаю победы!».

Напомним, что сегодня в 14.00 в Минске начнется Марш новой Беларуси.