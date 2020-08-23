В Германии ученые провели три концерта для изучения коронавируса 23.08.2020, 8:39

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Все зрители заранее сдали текст на COVID-19 и были в масках.

В немецком Лейпциге в субботу, 22 августа, прошли три тестовых концерта поп-певца Тима Бендцко (Tim Bendzko), передает dw.com.

Так исследователи из Галле-Виттенбергского университета изучают, как распространяется коронавирус. Все зрители заранее сдали текст на COVID-19, во время концерта на них были маски.

На концерты пришли более 1,4 тысячи человек, сообщает медиакомпания WDR. На каждом из мероприятий были разные условия: так, на одном из них зрители соблюдали дистанцию, на другом - нет. На зрителях были специальные датчики, с помощью которых ученые могут отслеживать их передвижения.

Участникам эксперимента также предоставили флуоресцентные дезинфицирующие средства, таким образом ученые смогут выяснить, к чему зрители прикасались особенно часто.

Исследователи также изучат, как в это время в воздухе распространялись частицы, которые могут переносить вирус.

На основании этих данных ученые хотят создать математическую модель, с помощью которой можно будет оценить риски заражения коронавирусом на массовом мероприятии в закрытом помещении. Результаты должны быть готовы осенью.