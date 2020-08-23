«Погоня» над Минском: что может быть круче? 1 23.08.2020, 8:51

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Фото: tut.by

Вчера на площади Независимости прошла одна из самых ярких протестных акций.

Бессрочные акции протеста и Общенациональная забастовка в Беларуси продолжается две недели.

В 14-день протестов белорусы начали Марш на Минск. В столице люди традиционно собрались на площади Независимости на одну из самых ярких акций протеста этого лета. Фото с «Погоней» над Минском опубликовал телеграм-канал «Баста!».

Напомним, что сегодня в 14.00 в Минске начнется Марш новой Беларуси.