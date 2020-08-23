«Баста!»: План действий на сегодня, 23 августа 2 23.08.2020, 8:59

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Фото: Reuters

Главное событие - Марш новой Беларуси, который начнется в 14.00.

Телеграм-канал «Баста!» и другие независимые телеграм-каналы обратились сегодня к белорусам:

— Доброе утро, друзья! Встречаем 15-й день нашей Революции, и продолжаем уверенно двигаться вперед.

Главное событие сегодня - Марш новой Беларуси, который начнется в 14.00.

Минчане, прямо сейчас обходим всех соседей по подъезду, обзваниваем всех родных и друзей, напоминаем об акции. Затем встречаемся в своих микрорайонах, поднимаем флаги, разворачиваем транспаранты и выдвигаемся в центр города.

Промежуточные точки сбора - возле выходов станций метро «Михалово», «Пушкинская», «Академия Наук», «Партизанская» в 12.30. Оттуда идем на площадь Независимости с музыкой, песнями, речевками. Останавливаемся в людных местах, ждем людей.

На площади Независимости нужно быть к 14.00.

Жители других городов, собирайтесь и формируйте автоколонны на Минск. Выдвигайтесь с запасом времени. Если вас много, то смело гудите и приглашайте других водителей на трассах присоединится к вам.

Заранее посмотрите карты и подумайте о парковках в Минске. Присоединяйтесь к колоннам, которые идут в центр. Если есть флаги ваших городов или плакаты с их названиями - разворачивайте.

Те, кто остается в своих городах, выходите в центр в 14.00 и поддержите Марш новой Беларуси.

Наши главные требования:

Отставка Лукашенко.

Освобождение политзаключенных.

Бессрочный протест - до победы!