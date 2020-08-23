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Жители Слонима: Лукашенко больше не президент и должен уйти

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  • 23.08.2020, 9:04
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Жители Слонима: Лукашенко больше не президент и должен уйти
Фото: Радыё Рацыя

Митинг прошел возле здания райисполкома.

22 августа возле райисполкома в Слониме состоялся очередной митинг против Лукашенко.

На митинг пришли сотни человек, в основном люди в возрасте от 20 до 50 лет, передает «Радыё Рацыя».

Слонимцы, выступавшие с крыльца райисполкома, по-прежнему выражали свое несогласие с фальсификацией выборов, выражали протест против пыток людей в Минске и в областных городах и мошенничества.

Все выступающие и пришедшие на мирный митинг говорили, что Лукашенко не наш президент, что Лукашенко проиграл выборы и он должен уйти.

Фото: Радыё Рацыя
Фото: Радыё Рацыя
Фото: Радыё Рацыя
Фото: Радыё Рацыя
Фото: Радыё Рацыя
Фото: Радыё Рацыя

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