Православный священник: Раз вышли женщины в белом, значит все получится 23.08.2020, 9:15

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Мы должны эту победу выходить и выстоять.

"Мой дедушка самый обычный православный священник.

Он умудренный опытом человек и когда у меня возникают жизненные трудности, я всегда обращаюсь к нему за советом - поделился своей историей читатель "Европейской Беларуси" в "Фейсбуке" - вот так и сейчас, заехал к нему узнать его мнение о ситуации, которая сейчас происходит у нас в стране.

Небольшую ремарку хотел бы прежде.

Дед всегда, как заклинание произносил: "У человека должно быть право свободного выбора". И даже мой атеизм, дед воспринимает нормально и никогда не пытался своим авторитетом насильно взять меня на воскресную службу. Говорил, что я должен сам принять решение, хочу ли я прийти или пока не готов.

И много раз, когда возникали трудности выбора, он высказывал свою точку зрения со своего мудрого житейского опыта, повторяя: "Ты сам должен сделать выбор. Только ты".

Вот и сейчас я задал ему вопрос , почему столько людей проголосовало за перемены, а результата как бы нет.

На что он ответил:

"Если бы нам победа досталась так легко, мы бы ее не ценили. Мы должны эту победу выходить и выстоять".

И уже когда я уезжал от него, он добавил:

"Как и 2000 лет назад не побоялись римских легионеров женщины так и сейчас вышли женщины в белом, а значит у вас все получиться".

Как всегда он перекрестил меня на дорогу и сказал, что там, где Правда, там и Бог.

Я вспомнил, что на гербе Минска изображена Божья Матерь, мне так стало спокойно на душе и я поехал домой, чтобы выйти на улицы родного Минска"