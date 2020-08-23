Ученые выяснили интересную «особенность» майя 23.08.2020, 9:38

Мы это испытываем каждый день.

Американские нейробиологи и психологи попросили 325 человек изучить выражения лиц 63 древних скульптур племен майя. Оказалось, что люди могут с легкостью "читать" мимику лица тех времен - решимость, напряжение, злость, воодушевление и грусть. Исследование опубликовано в журнале Science Advances (перевод - apostrophe.ua).

Ученые сфотографировали лица статуэток без туловища, чтобы нельзя было определить контекст той или иной эмоции. Так как для каждой скульптуры он был свой: какая-то статуэтка корчилась от пыток, другая изображала общение матери с ребенком, третья — игру с мячом, занятия музыкой, четвертая несла тяжесть и так далее.

В эксперименте принимали участие добровольцы в возрасте от 30 до 36 лет, которых опрашивали онлайн. У них был выбор из 30 эмоций, а также степень из 13 таких сложных эмоциональных состояний, как воодушевление и настороженность. В итоге почти все участники верно истолковали контекст статуэток и правильно "считали" эмоции, которые выражали каменные изваяния.

Итоги исследования доказывают теорию о генетическом происхождении как минимум пяти эмоциональных состояний: боль, гнев, решимость или напряжение, восторг и грусть.