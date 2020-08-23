«Каждый день белорусы демонстрируют, что они сильны, что они победят»
- 23.08.2020, 9:40
Скоро мы будем вспомним сегодняшние дни, как время пробуждения и освобождения.
- На протяжении всей своей жизни я придерживалась политики невмешательства и старалась не замечать реальных вещей, - пишет телеграм-каналу «Баста» читатель. - Почти все, кого я знаю, и кого я знала, придерживались тех же взглядов, что и я.
9 августа я посчитал свой голос украденным. Я более пяти лет не жила в родной стране, но не перестала быть белоруской.
Я мечтала проголосовать за будущее, за надежду. Мои мечты не сбылись сразу, но сбываются сейчас.
Каждый день белорусы демонстрируют, что они сильны, что они победят. Так и будет. Спустя некоторое время мы будем вспоминать сегодняшние дни, как время пробуждения и освобождения. Жыве Беларусь!