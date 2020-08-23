«Голос Америки»: Ситуация для Лукашенко развивается совсем скверно 31 23.08.2020, 9:59

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Фото: ТАСС

Деморализованный диктатор бредит.

Лукашенко обвинил США в «организации массовых протестов», не затухающих вот уже две недели подряд.

Российский политик Леонид Гозман считает, что заявление Лукашенко прежде всего свидетельствует о его интеллектуальном уровне. По его оценке, это человек «не очень образованный и не слишком умный».

«Не исключаю того, что бред, который он постоянно несет, в какой-то мере является отражением его реального сознания, – добавил он в интервью «Голосу Америки».

В свою очередь, социальный психолог Алексей Рощин в разговоре с корреспондентом «Голоса Америки» заметил, что над такими пассажам можно только посмеяться. По его мнению, это слишком явно напоминает советские пропагандистские лекала.

«Во времена СССР в четком соответствии с ними все зло в мире объявлялось идущим от американцев, – напомнил он. – В переложении на психологию это образ регрессии. Когда человек оказывается в тяжелой ситуации и не видит из нее выхода, он регрессирует к своим вбитым в сознание еще в раннем возрасте стереотипам реакции на нештатную ситуацию».

«Похоже, ситуация для него развивается совсем скверно», - заключил социолог.

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