«Польское радио» начало трансляцию новостей на белорусском языке 2 23.08.2020, 10:09

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Это проявление солидарности Польши с борющимися за свободу белорусами.

Первая программа «Польского радио» начала трансляцию новостей на белорусском языке, за выпуск которых будут отвечать журналисты белорусской секции «Польского Радио» для заграницы.

По словам журналиста Яна Романа из Гродно, запуск вещания на белорусском языке – очень ценная инициатива руководства «Польского радио».

«Это акт солидарности Польши с теми людьми в Беларуси, которые борются за свободу. В Беларуси блокируют Интернет. В условиях отсутствия информации поддержка «Польского радио» представляет огромную пользу, потому что объективной информации всегда не хватает», - отметил Ян Роман, добивав, что передачи на белорусском языке также способствуют его популяризации.

Начиная с 23 августа, новости на белорусском языке в эфире Первой Программы Польского Радио будут транслироваться трижды в день – в 6.40, в 12.20 и в 22.20 по польскому времени.

Стоит отметить, что вчера белорусские власти заблокировали более 40 интернет-сайтов. Независимые СМИ сообщают, что ограничения были применены на основании решения Министерства информации. Так, с самого утра заблокированы страницы телеканала «Белсат» и Радио «Свабода». Ограничения также коснулись региональных новостных служб Бреста и Витебска.

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