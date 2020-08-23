Жители Нью-Йорка вышли к зданию ООН поддержать белорусов
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Солидарность не имеет границ.
Жители Нью-Йорк провели митинг у здания ООН и высказали солидарность с Беларусью, сообщает телеграм-канал «Баста!».
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