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Жители Нью-Йорка вышли к зданию ООН поддержать белорусов

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  • 23.08.2020, 10:40
  • 4,640
Жители Нью-Йорка вышли к зданию ООН поддержать белорусов

Солидарность не имеет границ.

Жители Нью-Йорк провели митинг у здания ООН и высказали солидарность с Беларусью, сообщает телеграм-канал «Баста!».

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