Жители Нью-Йорка вышли к зданию ООН поддержать белорусов 1 23.08.2020, 10:40

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Солидарность не имеет границ.

Жители Нью-Йорк провели митинг у здания ООН и высказали солидарность с Беларусью, сообщает телеграм-канал «Баста!».

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