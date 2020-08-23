ВОЗ: Детям от 12 лет нужно носить защитные маски 23.08.2020, 10:56

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Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации по защите от COVID-19.

Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции дети с 12 лет, как и взрослые, должны носить защитные маски. Об этом говорится в обновленных рекомендациях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает «Немецкая волна».

Для детей от 6 до 12 лет носить маски не рекомендуется. Однако в некоторых ситуациях, когда когда нет возможности соблюдения социальной дистанции, дети могут надевать маски. Речь идет о школах, хотя, как признают эксперты, маски могут усложнять процесс обучения.

Детям младшего возраста не рекомендуется носить маски, поскольку они не могут правильно надевать и снимать их самостоятельно.

Кроме того, ВОЗ отмечает, что пластиковые экраны обеспечивают меньшую защиту, чем медицинские защитные маски.

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