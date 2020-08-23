Учитель - коллегам: Говорите правду, не бойтесь сказать «нет» там, где вы правы 5 23.08.2020, 11:07

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Учителям очень важно сейчас стать смелее.

Сайт rebenok.by получает письма от учителей. Они очень тяжело переживают случившееся и хотят высказаться. Лингвист, преподаватель двух иностранных языков и магистр педагогических наук Руслан Сергей считает, что учителям очень важно сейчас стать смелее и не бояться открыто высказывать свою позицию:

- В последнее время опубликовано много различных мнений учителей. Некоторые извиняются, некоторые оправдываются, некоторые просят прощения, а некоторые — переходят в наступление и пишут: «Нас травят...»

Хочу сказать коллегам: мы это заслужили. Мы заслужили это своим молчанием и пассивностью, киванием директору и завучам на любые «просьбы», согласием переступить через себя, собственные принципы, через совесть, честность, а иногда даже через закон.

Одна из самых честных и благородных профессий сегодня по праву ассоциируется со словами «безволье» и «позор». Мы должны учить детей своему предмету, иногда — воспитывать и развивать. Вместо этого мы гоним их на хоккей, записываем в БРСМ, по разнарядкам от администрации водим на различные «патриотические» мероприятия и в музеи. Мы сами вступаем в никому не нужную «Белую Русь» и профсоюзы, выписываем газеты, которые не читаем, даже прививки от гриппа делаем «по просьбе администрации».

Учителя участвуют в «каруселях» на парламентских выборах, подписывают нечестные протоколы. Ну а как: от нас же все равно ничего не зависит. Мы даже боимся сходить в поликлинику во время эпидемии короновируса без разрешения администрации школы! Школа превратилась в загон, где люди действительно «овцы», как говорит Лукашенко.

Я уволился из школы 2 года назад. Мне стыдно смотреть в глаза друзьям и знакомым. На вопрос «Кем работаешь» стыдно ответить: «Я учитель».

У меня растет маленькая дочка. И мне стыдно перед ней. Я честно работал, люблю эту профессию, я профессионал своего дела. Сам неоднократно награжден грамотами от различных отделов образования. Мои ученики — лауреаты районных, городских и республиканских конкурсов, олимпиад, научно-практических конференций. У них есть дипломы различных степеней, в том числе первой степени на «республике». Но, к сожалению, я не могу выступить в защиту учителя.

Работающие в школе учителя прекрасно понимают, что и как они делают. «Мы — люди государевы» — это не оправдание. Кредиты, дети, слабохарактерность, страх потерять работу — да, в некоторой степени, возможно. Но чем больше терпеть и бояться, тем больше нас будут использовать.

Не бойтесь говорить правду, не бойтесь сказать «нет» там, где вы правы. Возможно, мне легко говорить, потому что я мужчина, знаю иностранные языки и легко могу найти другую, более оплачиваемую работу. Но я хотел бы и дальше работать в школе, деньги для меня были не главное. Наша система не дает мне и многим другим талантливым и отличным учителям такую возможность.

Мое мнение может не совпадать с мнением большинства. Но что-то внутри меня подсказывает, что я пишу правду.

Будьте сильными. Удачи вам в новом учебном году. Надеюсь, профессия учителя снова будет дарить знания детям, а также нести свет, радость и честность. И на вопрос «Кем вы работаете» без страха и с гордостью можно будет ответить: «Учителем».

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