Der Spiegel: Ученые разрабатывают аккумуляторы из кирпичей 4 23.08.2020, 11:31

3,597

Красные кирпичи являются не только хорошим строительным материалом, но и накопителем энергии.

"Красные кирпичи являются дешевыми и относятся к наиболее известным строительным материалам в мире. Теперь ученые хотят использовать их в качестве накопителей энергии и заряжать, как батареи", - сообщает немецкий журнал Der Spiegel (перевод — inopressa.ru).

"Когда солнце зашло, кирпичи, как правило, все еще остаются раскаленными. (...) В этом уже состоит доказательство того, что красный кирпич - не только хороший строительный материал, но и накопитель энергии - в данном случае в форме тепла", - отмечает издание.

"Ученые из Университета Вашингтона в Сент-Луисе воспользовались кирпичами в качестве электрических аккумуляторов. "Мы купили кирпичи на строительном рынке за 65 центов за штуку", - говорит автор исследования, химик Хулио Д'Арси. Их ученые превратили в "умные кирпичи", которые накапливают энергию и, например, могут обеспечивать электричеством приборы".

"Для этого авторы исследования разработали специальное покрытие. Оно состоит из нановолокон токопроводящего полимера (PEDOT), которые проникают в пористую структуру кирпичей, говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Nature Communications".

"Ученые замочили кирпичи в жидкости, которая содержала компоненты материала. Содержащийся в кирпичах оксид железа подействовал как катализатор, так что компоненты жидкости сформировались в прочный полимер", - поясняет издание.

"Полимерный слой остается в кирпиче и служит своего рода ионной губкой, которая накапливает и проводит электричество", - отмечает Д'Арси. Таким образом, кирпичи могут использоваться в качестве батарей. Согласно исследованию, в будущем с помощью этого метода можно будет накапливать энергию - особенно если применять его на большой площади на стенах домов".

"Кирпичи с PEDOT-покрытием идеальны, например, для обеспечения электричеством систем аварийного освещения в здании", - сказал Д'Арси. Для этого кирпичи можно объединять с солнечными батареями. Аварийное освещение сможет работать на энергии от 50 кирпичей в течение 5 часов", - говорится в статье.

В качестве доказательства реализуемости своего метода исследователи подключили к кирпичу светодиод. Однако более крупные испытания еще предстоит осуществить, передает Der Spiegel.