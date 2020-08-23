«Да будет свет и закончится тьма!»3
- 23.08.2020, 11:50
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Проникновенное письмо накануне Марша новой Беларуси.
Телеграм-канал «Баста!» опубликовал 23 августа теплое письмо от своей подписчицы.
«Темные времена — это то, когда убивают и издеваются над мирными, невинными людьми. А свет — это наши мирные действия, наши старания и стремления.
Идти к благой цели — это счастье, но еще большее счастье — добиться ее. Уж очень много жертв принесено на пути к счастью, уж очень много пострадало невинных людей 😰, но остановиться — значило бы предать самих себя. В Библии сказано: «Каждый должен нести свой крест». Мы, белорусы, вынесем его, главное делать ВСе, что в наших силах, и тогда нас ждет то, чего мы так долго ждали — СВОБОДА!
Как я благодарна каждому человеку, каждому человеку с настоящим сердцем, за ВСе, что вы делаете.
Я вас всех люблю! Да будет свет и закончится тьма!
А она закончится, не сомневайтесь».