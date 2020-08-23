Время выбрало нас!1
- 23.08.2020, 12:00
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До встречи на Марше.
Пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь» опубликовала видеоролик, посвященный Маршу новой Беларуси.
Напомним, что сегодня в 14.00 в Минске и регионах начнется Марш новой Беларуси.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
МИНСК, 14.00. ПЛОЩАДЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. Вновь собираем всех своих соседей и идем целыми районами в центр.
ДРУГИЕ ГОРОДА БЕЛАРУСИ. Рабочие и все-все-все. МЫ ВАС БУДЕМ ЖДАТЬ НА МАРШ! Организуйтесь с самого утра и организованными автоколоннами выдвигайтесь на Минск!
КТО НЕ ЕДЕТ - В 14:00 ВЫХОДИТЕ НА ЦЕНТРАЛЬНЫЕ УЛИЦЫ СВОИХ ГОРОДОВ, ПОСЕЛКОВ И ДЕРЕВЕНЬ.
ПОРА БРАТЬ ЖИЗНЬ СТРАНЫ В НАШИ РУКИ!
Напомним, в прошедшее воскресенье прошла самая массовая акция в истории нашей страны. Белорусы пели песни, танцевали, несли огромные национальные флаги.