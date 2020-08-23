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Время выбрало нас!

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  • 23.08.2020, 12:00
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Время выбрало нас!
Фото: tut.by

До встречи на Марше.

Пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь» опубликовала видеоролик, посвященный Маршу новой Беларуси.

Напомним, что сегодня в 14.00 в Минске и регионах начнется Марш новой Беларуси.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

МИНСК, 14.00. ПЛОЩАДЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. Вновь собираем всех своих соседей и идем целыми районами в центр.

ДРУГИЕ ГОРОДА БЕЛАРУСИ. Рабочие и все-все-все. МЫ ВАС БУДЕМ ЖДАТЬ НА МАРШ! Организуйтесь с самого утра и организованными автоколоннами выдвигайтесь на Минск!

КТО НЕ ЕДЕТ - В 14:00 ВЫХОДИТЕ НА ЦЕНТРАЛЬНЫЕ УЛИЦЫ СВОИХ ГОРОДОВ, ПОСЕЛКОВ И ДЕРЕВЕНЬ.

ПОРА БРАТЬ ЖИЗНЬ СТРАНЫ В НАШИ РУКИ!

Напомним, в прошедшее воскресенье прошла самая массовая акция в истории нашей страны. Белорусы пели песни, танцевали, несли огромные национальные флаги.


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